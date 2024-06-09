الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارات جديدة ودمج.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمى

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك وزارات ستعود مرة أخرى ودمج وزارات أخرى في التشكيل الوزاري الجديد الذي يشهد دقة واختيارًا جيدًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي جدد ثقته في الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبة وليست حكومة تجارب، معلقًا: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاءات متواصلة لاختيار أفضل الأسماء في الحكومة الجديدة.

وأضاف أحمد موسى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيكونون في الحكومة الجديدة، والإعلان الرسمي للحكومة الجديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين أو بعد العيد، منوهًا أن اختيار أسماء الحكومة الجديدة يتم في سرية تامة.

واستكمل قائلًا: “مصر تمر بظروف اقتصادية كبيرة وأمامها تحديات كبيرة، وعبور فترة 2011 أصعب من الفترة الحالية، وفترة الإخوان كانت فترة لا تقارن بأي وضع اليوم”.
 

مصطفى مدبولى أحمد موسى صدى البلد على مسئوليتي

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