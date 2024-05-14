افتتاح مهرجان "كان" السينمائى فى دورته الـ77 بفيلم "الفصل الثانى"

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي في نسخته الـ77، والذي يمتد حتى 25 مايو الجاري، بحضور نخبة من صناع السينما في العالم، بمن في ذلك المخرجون والممثلون والمنتجون.

يتميز البوستر الرسمي للمهرجان، الذي صممه هارتلاند فيلا، بمشهد مقتبس من فيلم "رابسودي" للمخرج الياباني الكبير أكيرا كوروساوا، والذي عُرض خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي عام 1991.

تقدم الفنانة الفرنسية كاميل كوتين حفل الافتتاح، الذي ينطلق بالعرض العالمي الأول للفيلم الكوميدي الفرنسي "Le deuxième acte" للمخرج كانتان دوبيو.

تتنافس في هذه الدورة 22 فيلمًا في المسابقة الرسمية، حيث يأتي فيلم "ميجالوبوليس" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا على رأس القائمة، ويعود كوبولا للمشاركة بعد 45 عامًا من فوزه بجائزة السعفة الذهبية لأول مرة عام 1979 عن فيلمه "أبوكاليبس ناو".

كما يشارك المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ بفيلمه "الأكفان"، ويقدم المخرج الروسي المقيم خارج بلده كيريل سيريبرينيكوف فيلمه "ليمونوف".

تشكل لجنة التحكيم مجموعة متنوعة من الممثلين والمخرجين البارزين، برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، وأعضاؤها من بينهم الممثل الفرنسي عمر سي والممثلة الأمريكية إيفا غرين، والممثلة الإيطالية ليلي غلادستون، والمخرج الياباني هيروكاز، والمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا.

وفي إطار الاحتفال بالفن والإبداع، يمنح مهرجان كان هذا العام 3 جوائز فخرية للممثلة الأسطورية ميريل ستريب، والمخرج جورج لوكاس، واستديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير استديو جيبلي.