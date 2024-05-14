الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

افتتاح مهرجان "كان" السينمائى فى دورته الـ77 بفيلم "الفصل الثانى"

مهرجان كان
مهرجان كان

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي في نسخته الـ77، والذي يمتد حتى 25 مايو الجاري، بحضور نخبة من صناع السينما في العالم، بمن في ذلك المخرجون والممثلون والمنتجون.

يتميز البوستر الرسمي للمهرجان، الذي صممه هارتلاند فيلا، بمشهد مقتبس من فيلم "رابسودي" للمخرج الياباني الكبير أكيرا كوروساوا، والذي عُرض خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي عام 1991.

تقدم الفنانة الفرنسية كاميل كوتين حفل الافتتاح، الذي ينطلق بالعرض العالمي الأول للفيلم الكوميدي الفرنسي "Le deuxième acte" للمخرج كانتان دوبيو.

تتنافس في هذه الدورة 22 فيلمًا في المسابقة الرسمية، حيث يأتي فيلم "ميجالوبوليس" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا على رأس القائمة، ويعود كوبولا للمشاركة بعد 45 عامًا من فوزه بجائزة السعفة الذهبية لأول مرة عام 1979 عن فيلمه "أبوكاليبس ناو".

كما يشارك المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ بفيلمه "الأكفان"، ويقدم المخرج الروسي المقيم خارج بلده كيريل سيريبرينيكوف فيلمه "ليمونوف".

تشكل لجنة التحكيم مجموعة متنوعة من الممثلين والمخرجين البارزين، برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، وأعضاؤها من بينهم الممثل الفرنسي عمر سي والممثلة الأمريكية إيفا غرين، والممثلة الإيطالية ليلي غلادستون، والمخرج الياباني هيروكاز، والمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا.

وفي إطار الاحتفال بالفن والإبداع، يمنح مهرجان كان هذا العام 3 جوائز فخرية للممثلة الأسطورية ميريل ستريب، والمخرج جورج لوكاس، واستديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير استديو جيبلي.

مهرجان كان السينمائي صناع السينما العالم المخرجين البوستر الرسمي للمهرجان أكيرا كوروساوا

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

فوز أنف و3 عيون بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

"بينى وبينك" يشارك فى الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

إسعاد يونس: مسلسل "كامل العدد+1" منظومة فنية متكاملة (فيديو)

ختام مهرجان الإسماعيلية: القضية الفلسطينية احتلت النصيب الأكبر في الدورة 25

تعرف على قائمة الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولى

رئيس مهرجان بغداد: سعيد بالمشاركة العربية.. وانتظروا أفلامًا رائعة

الأكثر قراءة

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

شكرى: نرفض سياسة لَىّ الحقائق وإسرائيل المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية فى غزة

المتهم فى واقعة محاولة اغتصاب فتاة بمدينة نصر: "أنا مركب كاميرات فى العربية"

لأول مرة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدخل مدينة رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟