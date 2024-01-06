السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: عندما كنت رئيسا إيران كانت مفلسة وغير قادرة على دعم حماس

دونالد ترامب
دونالد ترامب

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قائلا: “عندما كنت رئيسًا كانت إيران مفلسة ولم يكن لديها القدرة على دعم حماس وحزب الله”.

وأكد ترامب أنه لو كان في الرئاسة ما اندلعت حرب أوكرانيا والهجوم على إسرائيل، مشيرًا خلال كلمته في ولاية آيوا اليوم "سنجعل أمريكا عظيمة مجددًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة في مأزق حقيقى في الوقت الراهن".

وأوضح ترامب حدود أمريكا تستقبل الآلاف من الإرهابيين والمرضى والمساجين، مشيرًا إلى موضوع المهاجرين في أمريكا يثير الريبة بسبب سياسة بايدن التدميرية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شن هجومًا لاذعًا على الرئيس السابق دونالد ترامب، متهمًا إياه بتدبير محاولة انقلاب في بداية عام 2021.

واتهم الرئيس الأمريكى؛ ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، إلى جانب إشادته بزعماء ديكتاتوريين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار بايدن إلى أن ترامب مستعد للتضحية بالديمقراطية الأمربكية، واصفًا ما حدث في الهجوم على الكونجرس الأمريكي في يناير عام 2021 أو ما عرف بهجوم "الكابيتول" هو محاولة انقلاب، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأشار الرئيس بايدن إلى أن أحد أفراد عصابات ترامب كان يحمل مطرقة ويبحث عن نانسي بيلوسي لقتلها، لافتًا إلى أن ترامب كان يسمي أفراد العصابات بالوطنيين.

وأكد بايدن أنه فاز بالانتخابات الرئاسية في 2020 وترامب تحول للعنف بهجوم أنصاره على الكابيتول، وكان يراقب العصابات في واشنطن من البيت الأبيض ولم يتحرك لوقفها، منوهًا إلى أن العصابات هاجمت العاصمة بسبب أكاذيب ترامب، وكنا قريبين في 2020 من فقدان أمريكا.

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