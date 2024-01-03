"معلومات الوزراء": مصر في المرتبة الـ 22 عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر أداء تغير المناخ

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مؤشر أداء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة "جيرمان واتش" "German watch" لحماية البيئة لعام 2024، والذي أشار إلى حصول مصر على المركز 22 من بين 63 دولة في المؤشر مسجلة 61.8 نقطة، كما حصلت على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية، والتي تصدر بشكل دوري، وتتضمن ترتيبًا للدول في المجالات أو القطاعات المختلفة التي يتناولها كل مؤشر، مضيفًا أنه يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية إلى تقديم رؤية وصورة واضحة عن وضع مصر في كافة هذه المؤشرات ومدى التطور الذي يتم دوريًا في ترتيب مصر بها.

وأضاف المركز أن مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) يُعد أداة لتمكين الشفافية في سياسات المناخ الوطنية والدولية، ويستخدم CCPI إطارًا موحدًا لمقارنة الأداء المناخي لـ 63 دولة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل معًا أكثر من 90٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ويتم تقييم أداء حماية المناخ في أربع فئات هي: (انبعاثات الغازات الدفيئة- والطاقة المتجددة- واستخدام الطاقة- وسياسات المناخ)، ويرتكز هذا المؤشر على عدة معايير ترتبط بحجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وقد جاءت الدنمارك في المركز الرابع عالميًا، -حيث أن المراكز من 1 إلى 3 شاغرة لأنه لم تكن تدابير أية دولة حتى الآن كافية لتحقيق تصنيف "مرتفع للغاية"-، تلتها كل من استونيا، والفلبين، والهند، وهولندا والنرويج، بينما جاءت المغرب في المركز الأول عربيًا وتلتها مصر.