لتجنب أى توترات عالمية.. كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين يزورون الشرق الأوسط 

يتوجه كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين إلى الشرق الأوسط في محاولة جديدة لتجنب التصعيد بعد أسبوع متوتر أدت فيه غارة إسرائيلية على بيروت إلى استشهاد صالح العاروري، نائب حركة حماس، بجانب ضربة أمريكية في بغداد أسفرت عن مقتل قائد في قوات الحشد الشعبي.

جولة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط

ووفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يسافر زعماء الولايات المتحدة وأوروبا إلى الشرق الأوسط في مسعى دبلوماسي لتخفيف التوترات في المنطقة، وتأتي هذه الرحلات في الوقت الذي تثير فيه الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر ولبنان والعراق وأماكن أخرى القلق بشأن صراع أوسع نطاقًا.

فقد وصل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة إلى تركيا، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط، حيث سيزور الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، بينما يزور جوزيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لبنان يوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سيناقش خلال سفره "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية" من بين أمور أخرى.

جوزيب بوريل يزور الشرق الأوسط

ويوم الجمعة، سافر كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى لبنان، حيث سيناقش الوضع في غزة وما حولها، "بما في ذلك تأثيره على المنطقة، وخاصة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فضلًا عن أهمية ذلك لتجنب التصعيد الإقليمي".

كما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأنه من المتوقع أن تسافر وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في نهاية هذا الأسبوع، إلى المنطقة وتتوقف في إسرائيل ومصر ولبنان.

وسبق وزار كبير مستشاري بايدن، عاموس هوشستاين، إسرائيل هذا الأسبوع، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، لمناقشة سبل تهدئة الوضع على الحدود مع لبنان، حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله القصف شبه اليومي منذ 7 أكتوبر.

كما سافر نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، أيضًا إلى إسرائيل هذا الأسبوع، وزار يوم الجمعة القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، وفقًا لما جاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما التقى وفد من الكونجرس الأمريكي فى مصر بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وناقشا المساعدات الإنسانية لغزة، من بين موضوعات أخرى.