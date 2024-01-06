السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد.. ومسؤول بالأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"مصر في الكاتدرائية اليوم".. تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتى ذلك بمشاركة واسعة من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

منافس مصر.. منتخب غانا يستعد لأمم إفريقيا بقوة (صور)

يستعد منتخب غانا لبطولة أمم إفريقيا بخوض تدريبات قوية للغاية، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.. الصحة العالمية تدعو لارتداء الأقنعة والتطعيم

حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

مسؤول بالأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن بسبب القصف الإسرائيلي

قال مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، إن غزة باتت مكانًا للموت واليأس، واصفًا القطاع بأنه "غير صالح للسكن".

وذكر جريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع أكتوبر باتت غزة مكانًا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

حسين حمودة لـ"الشاهد": طه حسين كان دائمًا من الشخصيات سابقة عصرها

قال حسين حمودة، الكاتب وأستاذ النقد الأدبي، إن الدكتور طه حسين كان من الشخصيات التي دائمًا سابقة عصرها لهذا السبب قُبل بالرفض في بعض الكتابات الخاصة به.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث يرغب العديد من الأسر المصرية في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل موجة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الاتحاد التونسى كورونا التطعيم غزة طه حسين أسعار الفراخ

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

الفرق بين هبوط السكر والضغط وأبرز الأعراض للإصابة به

في ذكرى رحيل زينات علوي.. أنيس منصور: "أحسن راقصة بعد كاريوكا"

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. سعر الدولار في البنوك

طبيب يكشف لـ"الدستور" مدى خطورة الجدرى المائى على هذه الفئة

سعر الذهب btc اليوم الجمعة في مصر

فضل الصلاة على النبي اليوم الجمعة وأبرز الأدعية

أخبار فاتتك| "فيفا" يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024 ونتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميا لموظفي القطاع العام والخاص

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

استكمال محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة للخيول .. اليوم

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار