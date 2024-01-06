أخبار فاتتك|تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد.. ومسؤول بالأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"مصر في الكاتدرائية اليوم".. تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتى ذلك بمشاركة واسعة من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

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منافس مصر.. منتخب غانا يستعد لأمم إفريقيا بقوة (صور)

يستعد منتخب غانا لبطولة أمم إفريقيا بخوض تدريبات قوية للغاية، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

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بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.. الصحة العالمية تدعو لارتداء الأقنعة والتطعيم

حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.

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مسؤول بالأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن بسبب القصف الإسرائيلي

قال مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، إن غزة باتت مكانًا للموت واليأس، واصفًا القطاع بأنه "غير صالح للسكن".

وذكر جريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع أكتوبر باتت غزة مكانًا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".

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حسين حمودة لـ"الشاهد": طه حسين كان دائمًا من الشخصيات سابقة عصرها

قال حسين حمودة، الكاتب وأستاذ النقد الأدبي، إن الدكتور طه حسين كان من الشخصيات التي دائمًا سابقة عصرها لهذا السبب قُبل بالرفض في بعض الكتابات الخاصة به.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث يرغب العديد من الأسر المصرية في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل موجة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

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