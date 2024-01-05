الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فضل الصلاة على النبي اليوم الجمعة وأبرز الأدعية

الأدعية
الأدعية

يبحث الكثير من المسلمين عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، وتردد السؤال كثيرًا بين محركات البحث وفي سؤال مشابه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية لمعرفة صيغة الصلاة على النبي التي يتم ترديدها في المساجد.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها شرعًا على العموم، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات؛ فهو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات، ولكون ذلك إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل وهو الأكمل والأجمل، ولكون يوم الجمعة سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

صيغة الصلاة على النبي التي يتم ترديدها في المساجد 

هي: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ءال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".​

أبرز وأفضل الأدعية يوم الجمعة 

  • اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.
  • اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
فضل الصلاة على النبي صيغة الصلاة على النبي الأدعية يوم الجمعة الصلاة على النبي أفضل الأدعية يوم الجمعة

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| "فيفا" يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024 ونتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي

في أعياد ميلادهم.. سهير زكي ونجوى فؤاد جميلات برج الجدي

في عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي.. معلومات عن أنثى الجدي؟

أخبار الظهيرة|بيراميدز يتحرك للتعاقد مع نجم دفاع الزمالك و"الأرصاد" تكشف تفاصيل الأحوال الجوية

أسباب ألم العضلات دون مجهود وطرق ذهبية لعلاج المرض

4 مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة في دقائق.. تعرف عليهم

مع تشابه الأعراض.. الفرق بين الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

"أكشن العوضى سيفاجئكم".. عصام السقا سعيد بنجاح الإسكندرانى

بـ15 ألف متفرج.. آخر الاستعدادات لاستضافة أمم إفريقيا لـ«اليد»

بدء الغلق الكلى لمدخل نفق الجولف بالقطامية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار