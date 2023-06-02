الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة

خطبة
خطبة

تزايد البحث عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، وتردد السؤال كثيرًا بين محركات البحث وفي سؤال مشابهه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية سأل سائل عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وفضلها.

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

دعاء الصباح اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأجاب على السائل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بما يلي..

"الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها شرعًا على العموم، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات؛ فهو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات، ولكون ذلك إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل وهو الأكمل والأجمل، ولكون يوم الجمعة سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة".

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