منافس مصر.. منتخب غانا يستعد لأمم إفريقيا بقوة (صور)

يستعد منتخب غانا لبطولة أمم إفريقيا بخوض تدريبات قوية للغاية، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير 2024.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية مع مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

ويستهدف منتخب مصر، العودة لمنصات التتويج، وحصد لقب كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثامنة في التاريخ، بعد غياب دام 13 عامًا.

ويلتقي منتخب مصر ومنتخب تنزانيا في مباراة ودية، ضمن استعدادات “الفراعنة” للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر الودية أمام تنزانيا والقناة الناقلة

تلعب مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا في تمام السادسة مساء الأحد المُقبل بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المباراة تتوجه بعثة المنتخب إلى كوت ديفوار.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد تنزانيا

تذاع أحداث مباراة منتخب مصر الودية ضد تنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس.

قائمة مباراة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة إفريقيا 27 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، وياسر إبراهيم، وأحمد سامي، ومحمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد، وأحمد فتوح، ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، وإمام عاشور، ومحمد النني، ومروان عطية، وأحمد السيد "زيزو"، ومهند لاشين، محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمود "كهربا"، وأحمد حسن "كوكا".

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء الأحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

شارك في المران 27 لاعبا وهم:محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحي وأحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى وحمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة ومحمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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