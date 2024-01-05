مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

كلما مر الوقت بل والساعات، ارتفعت بكثافة شديدة معدلات البحث، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، نظرا لتواجد الفراعنة في المونديال القاري، حيث يعد المنتخب الوطني الأول، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب، آخرها الثلاثية التاريخية التي من الصعب حدوثها مجددا أعوام 2006 و2008 و2010، هو المرشح الأول للظفر بخدمات كأس الأميرة السمراء “كوت ديفوار 2023”.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

من المقرر انطلاق منافسات المونديال القاري، في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية "2023"

ويستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، وذلك يوم 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وفي يوم 18 يناير الجاري، يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره غانا، في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيكون مسك ختام مشوار الفراعنة خلال مرحلة المجموعات، بمواجهة الرأس الأخضر، يوم 22 من الشهر ذاته، في تمام العاشرة مساء أيضا بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر بأمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثانية، بكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، حيث تضم المجموعة كلا من منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة فعاليات "كان 2023"، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بالإدوار التالية ثم المباراة النهائية من البطولة، داخل منطقة الشرق الأوسط.