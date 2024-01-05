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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سعر الذهب btc اليوم الجمعة في مصر

سعر الذهب اليوم بالدولار
سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

سعر الذهب btc اليوم الجمعة في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

ويبحث الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين عن سعر الذهب اليوم الجمعة للبيع والشراء، خاصة بعد أن شهد سوق الذهب إستقرارًا ملحوظ في الأسعار.

تزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الذهب اليوم للبيع والشراء، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينغي.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

أسعار الذهب اليوم في مصر (شراء)
سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3645 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3190 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2734 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2126 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3170 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2113 جنيهًا.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

مصنعية الذهب في محلات الصاغة المصرية تختلف من عيار إلى آخر، ومحل صاغة لآخر، كما تتغير أسعار مصنعية الذهب من محافظة محافظة إلى أخرى، فالمصنعية في محلات القاهرة تتراوح بين 45 إلى 75 جنيهًا لعيار 21، وبين 55 إلى 85 جنيهًا للجرام عيار 18، وفي الجيزة مصنعية عيار 21 تتراوح بين 35 إلى 65 جنيهًا، وعيار 18 تتراوح بين 45 إلى 75، أما في الصعيد فتقل المصنعية بقيمة 20 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع طفيف حيث سجلت  أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب ارتفعت بنحو 0.27% إلى مستوى 2046.86 دولارا للأوقية، وفي نفس الوقت، استقرت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب عند 2054.6 دولارا للأوقية بنسبة صعود بلغت 0.58%. 

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC ( السعر الآن: 122835 جنيه)

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 27735  ( السعر الآن: 27735 جنيه)

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