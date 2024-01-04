الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

الذهب
الذهب

ننشر لكم سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس، في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب بشكل يومي.

وسجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024، ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

عيار 24: 3657.25 جنيه مصري للبيع، و3628.5 جنيه مصري للشراء.
عيار 22: 3352.5 جنيه مصري للبيع، و3326.25 جنيه مصري للشراء.
عيار 21: 3200 جنيه مصري للبيع، و3175 جنيه مصري للشراء.
عيار 18: 2742.75 جنيه مصري للبيع، و2721.5 جنيه مصري للشراء.
عيار 14: 2133.25 جنيه مصري للبيع، و2116.75 جنيه مصري للشراء.
عيار 12: 1828.5 جنيه مصري للبيع، و1814.25 جنيه مصري للشراء.
عيار 9: 1371.5 جنيه مصري للبيع، و1360.75 جنيه مصري للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24 الآن 
 

وفي هذا الإطار، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3657.25 جنيه للبيع، و3628.5 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 22 النهارده 
 

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 3352.5 جنيه للبيع، و3326.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21
 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 21، حوالي 3200 جنيه للبيع، و3175 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18 اليوم
 

وفي هذا السياق، جاء سعر الذهب عيار 18، نحو 2742.75 جنيه للبيع، و2721.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

سعر الذهب عيار 14 الآن 
 

فيما شهد سعر الذهب عيار 14، ارتفاعًا فسجل نحو 2133.25 جنيه للبيع، و2116.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 النهارده 
 

و في هذا الصدد، جاء سعر الذهب عيار 12، نحو 1828.5 جنيه للبيع، و1814.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 
 

ويأتي سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، نحو 25600 جنيه للبيع، و25400 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

ارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس فسجل نحو 2050 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصة الخارجية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وفي هذا الجانب، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى.

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