الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 حالة من الاستقرار والهدوء في محلات الصاغة، بعد انخفاض سعر عيار 21 وجميع الأعيرة مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

تنشر "الدستور" سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بعملة الجنيه المصري، وكذلك بالدولار، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية تختلف من وقت لآخر.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

  • سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،583 جنيها وللشراء 3،617 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،284 جنيها وللشراء 3،316 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،135  جنيها وللشراء 3،165 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،687  جنيها وللشراء 2،713 جنيها
  • سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،090 جنيها وللشراء 2،110 جنيهات.
  • سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،791 جنيها وللشراء 1،809 جنيهات.
  • سعر الأونصة للبيع 111،427 جنيها وللشراء 112،493  جنيها.
  • سعر الجنيه الذهب للبيع 25،080  جنيها وللشراء 25،320 جنيها.
  • سعر الكيلو للبيع 3،582،857 جنيها وللشراء 3،617،143 جنيها.

توقعات بعودة تدفق الأموال لصناديق الذهب خلال 2024

مؤهل لمزيد من المكاسب.. توقعات مجلس الذهب للأسعار عالميا خلال 2024

سعر الذهب بالدولار 

  • بلغ سعر الأوقية من الذهب بالدولار ٢٬٠٣٤٫ دولار أمريكي.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 79.78 دولار أمريكي.
  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 344.53 دولار أمريكى.
  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 681.36 دولار أمريكى.
  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6765.31 دولار أمريكي.

سعر ذهب btc  تحديث يومي

  • سعر سبيكة ذهب عيار ٢٤  بي تي سي  btc بمبلغ  121880 جنيهًا.
  • سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بمبلغ 27525 جنيهًا.
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