سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 حالة من الاستقرار والهدوء في محلات الصاغة، بعد انخفاض سعر عيار 21 وجميع الأعيرة مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

تنشر "الدستور" سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بعملة الجنيه المصري، وكذلك بالدولار، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية تختلف من وقت لآخر.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،583 جنيها وللشراء 3،617 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،284 جنيها وللشراء 3،316 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،135 جنيها وللشراء 3،165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،687 جنيها وللشراء 2،713 جنيها

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،090 جنيها وللشراء 2،110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،791 جنيها وللشراء 1،809 جنيهات.

سعر الأونصة للبيع 111،427 جنيها وللشراء 112،493 جنيها.

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،080 جنيها وللشراء 25،320 جنيها.

سعر الكيلو للبيع 3،582،857 جنيها وللشراء 3،617،143 جنيها.

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر الأوقية من الذهب بالدولار ٢٬٠٣٤٫ دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 79.78 دولار أمريكي.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 344.53 دولار أمريكى.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 681.36 دولار أمريكى.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6765.31 دولار أمريكي.

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