هل الموعد الحالى مناسب لشراء الذهب فى مصر؟.. تقرير يوضح

يتردد البعض حالياً بشأن شراء الذهب في ظل ارتفاع الأسعار وتداوله فوق المستوى 3000 جنيه للجرام بالنسبة لعيار 21 الأكثر شهرة، ولكن الحقيقة أن الأسعار الحالية تظل مناسبة لشراء الذهب، خاصة أن الشراء يكون بهدف الادخار وحفظ قيمة الأموال وليس بهدف الاستثمار وتحقيق العائد على مدى قريب.

خفض أسعار الفائدة

وقال تحليل لـ"جولد بيليون"، إنه وبشكل عام يشهد العالم تقلبات سياسية واقتصادية حادة، والبنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة إلى جانب استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس، لتصبح كل هذه عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب العالمي.

وضع السوق المحلية

وبالنظر إلى وضع السوق المحلية نجد اضطراب مستويات الأسعار بالتزامن مع موعد استحقاق شهادات الـ25% التي ستضخ سيولة نقدية مرتفعة في الأسواق، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب بهدف التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كبير في مستويات الأسعار.

وتابع التحليل: دائما ننصح أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب وعلى مدار السنين تم إثبات صحة هذه المقولة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب على مدار العقود الأخيرة، خاصة أن الأوضاع الحالية غير المستقرة في الاقتصاد العالمي وكثرة الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية تسهم بشكل أساسي في زيادة الطلب بشكل كبير على الذهب على جميع المستويات بداية من البنوك المركزية للدول إلى الأفراد العادية.