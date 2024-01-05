سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

واصل سعر الذهب اليوم استقراره عند الارتفاعات التي سجلها منذ عدة أسابيع، حيث وصل سعرالذهب للبيع والشراء عيار 21 إلى 3190 جنيه متراجعًا من سعر 3300 جنيه.

وسجل الذهب العالمي ارتفاع واضح خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل إلى آخر، ويتراوح سعر المصنعية على جرام الذهب عيار 21 بين 60 إلى 120 جنيه، وهناك بعض محلات الصاغة يصل نسبة المصنعية إلى 6%، بينما يصل سعر مصنعية الذهب عيار 18 إلى 14%.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 3،611 جنيه، وللشراء 3،646 جنيه.

سعر الذهب في مصر عيار 22 بيع 3،310 جنيه، وللشراء 3،342 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بيع 3،160 جنيه، وللشراء 3،190 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2،709 جنيه، وللشراء 2،734 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2،107 جنيه، وللشراء 2،127 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،806 جنيه، وللشراء 1،823 جنيه.

الاونصة: بيع 112،315 جنيه، وللشراء 113،382 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 25،280 جنيه، وللشراء 25،520 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،611،429 جنيه، وللشراء 3،645،714 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع طفيف حيث سجلت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب ارتفعت بنحو 0.27% إلى مستوى 2046.86 دولارا للأوقية، وفي نفس الوقت، استقرت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب عند 2054.6 دولارا للأوقية بنسبة صعود بلغت0.58%.

وجاء ارتفاع سعر الذهب اليوم بالدولار بدعم من تراجع الدولار ، حيث استفاد من التراجع الواضح الذي شهده الدولار الأمريكي بتداولات سوق العملات اليوم، حيث سجل الدولار انخفاضا بنسبة 0.1% إلى 102.35 نقطة.