الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة تورط "أميرة الذهب" مع عصابة كبرى للاتجار فى المخدرات والأسلحة

أميرة الذهب
أميرة الذهب

خلال الساعات الماضية انتشر اسم أميرة الذهب بقوة بعدما ارتبط بإلقاء القبض على رجل أعمال يدير مصنعا للأسلحة النارية والمخدرات، لتخرج أميرة الذهب وتنفي تورطها مع عصابة المخدرات، مؤكدة عدم امتلاكها لفروع أخرى ومشاركة زعيم العصابة لها بتلك الفروع الوهمية.

وقالت أميرة الذهب في لايف عبر صفحتها الرسمية إنها لا تملك سوى فرع واحد فقط وليس لديها أي شركاء. 

ونفت مصادر أمنية علاقة أميرة الذهب بتلك العصابة الكبرى التي تم ضبطها منذ قرابة أسبوع حسب بيان صادر من وزارة الداخلية، حيث كشفت تحريات مباحث الجيزة بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات تفاصيل الواقعة كاملة وتبين قيام ١٠ أشخاص بينهم ٣ خارج البلاد بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعى (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (7 أشخاص "عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد") بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الاصطناعى "البودر" وزنت 46 كيلو جراما – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح نارى "مقروطة" محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8.5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول).

 

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع، والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ١٢٢ مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أميرة الذهب عصابة كبرى للمخدرات عصابة المخدرات وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الحشيش

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