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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الهنجرانية وأميرة الذهب.. القصة الكاملة لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر (صور)

سرقة
سرقة

3 سيدات من "الهنجرانية" دخلن إلى محل المجوهرات الشهير "أميرة الذهب" بميدان الحصري لممارسة عملهن المعتاد حيث تقوم إحداهن بإلهاء البائع وتتولى أخرى الاستيلاء على قطع ذهبية بقدر الإمكان بمبدأ ما خف وزنه وغلا ثمنه ثم ينصرفن قبل اكتشاف أمرهن. 

كاميرات المراقبة في محل أميرة الذهب رصدت جريمة السيدات الثلاث، حيث وثقت في 6 دقائق حيلة المتهمات لتنفيذ جريمتهن، حيث قامت إحداهن أثناء تحدث صديقتها مع البائع بإخفاء خاتم في يدها ثم وضعه في حقيبتها وبعد دقيقتين استولت على آخر ووضعته في فمها ثم أخرجته لتخفيه في يدها اليسرى. 

نشرت مالكة محل "أميرة الذهب" مقطع الفيديو الذي وثق الجريمة لتتبعه بعد عدة ساعات بفيديو آخر تعلن فيه أنها تمكنت من استعادة الخاتمين عن طريق بعض الأشخاص الذين أرشدوها عن هوية إحدى السيدات، حيث قام زوج السيدة بإعادة الخاتمين لها، ولم تحرر مالكة المحل محضرًا بالواقعة مكتفية باستعادة المسروقات حيث بلغ وزن الخاتمين 28 جرامًا ونصف ويصل ثمنهما إلى حوالي 63 ألف جنيه. 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فور نشر مقطع الفيديو تم التكليف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت مباحث أكتوبر بالتعاون مع مباحث المقطم بالقاهرة بالتوصل لهوية المتهمات، وتبين أنه يعاونهن رجلان، فتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وألقي القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب عدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة. 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن توثيق قيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 سيدات "لهن معلومات جنائية، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين) وبحوزتهم (مبلغ مالي – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل المشار إليه").

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب باستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة.

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