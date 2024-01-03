الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رماني وبنته في الشارع".. رجل أعمال شهير في محكمة الأسرة بعد 50 سنة جواز

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"بعد أكتر من 50 سنة جواز رماني أنا وبنته المريضة بضمور عقلي في الشارع، لافت عليه بنت في سن بنته اتجوزها وطلبت منه يطلقني وبعتلي رسالة انه طلقني غيابي".. سيدة في الرابعة والستين من عمرها كانت تحيا حياة الهوانم بعد زواجها من شاب تحول في فترة وجيزة لرجل أعمال شهير وثري من أثرياء المحروسة.

تنتقل من فيلا التجمع إلى فيلا العبور تكرس حياتها لابنتها الوحيدة التي ابتلاها الله بمرض الضمور العقلي والحركي حتى وصل عمرها 33 عامًا تتابع علاجها وتتردد رفقتها على جلساتها الطبية في السيارة التي خصصها لهما زوجها بسائق خاص وفي احدى المرات اثناء عودتها مع ابنتها من جلستها فوجئت برفض الخفراء إدخالها لفيلا العبور مرددين: "لا مؤاخذة يا هانم، دي أوامر البيه".

"عروسة أدّ بنته"

لم تكن تستوعب الهانم العجوز أوامر زوجها بمنعها من دخول بيتها وحاولت الاتصال به هاتفيا مرارا إلا أنه لم يجبها لتصل إليها رسالة من هاتفه محتواها:"أنا طلقتك غيابي واتجوزت واحدة تانية ملكيش مكان في حياتي خدي بنتك وامشي"، صدمة حلت على السيدة وهي تنظر لابنتها العاجزة وتتساءل اين ستذهب بها بعدما تخلى عنهما زوجها ووالد ابنتها الوحيدة المريضة.

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نفقة 10 آلاف جنيه

اضطرت السيدة الاستعانة بأقاربها لتأجير شقة تقيم بها في مدينة نصر ثم توجهت الى الدكتورة نهى الجندي المحامية لرفع دعاوى على زوجها تطالب بنفقة لابنتها المريضة ونفقات عدة ومتعة ومؤخر لها بعد زواج دام لسنوات طويلة، أمام محكمة الأسرة بالتجمع نظرت هيئة المحكمة الدعوى رقم 16/80 لسنة 2023 اسرة التجمع نفقة صغار وبعد تداول في عدة جلسات قضت بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريا للفتاة كما أجلت النظر في باقي النفقات التي تحمل رقم 80/72 لسنة 2023 لجلسة 15 فبراير المقبل.

حقن بـ6 آلاف جنيه 

قالت السيدة العجوز إنها أصابتها الخيبة من مبلغ النفقة المخصص لابنتها التي تستدعي ظروف مرضها انفاق مبالغ طائلة مرددة:"ده بتاخد حقن بس في الاسبوع الواحد بـ6 آلاف جنيه غير باقي العلاج والجلسات"، وقالت انها أصبحت غير قادرة على الاعتناء بابنتها لكبر سنها وعجز ابنتها تماما عن الحركة فهي تحتاج من يحممها ويطعمها ويغير ملابسها بشكل دائم وأنها كانت معها ممرضة مقيمة اثناء تواجدها في فيلا والدها قبل أن يطردهما منها.

وأضافت الهانم العجوز قائلة ان الزوجة الجديدة لطليقها دائما ما ترسل لها رسائل من هاتف زوجها تطالبها بالكف عن ملاحقته ماديا وطلب نفقات لابنته بحجة ان ما كل ما يملكه هي وحدها له الحق فيه.

رجل أعمال شهير محكمة الاسرة رماني انا وبنته النفقة الهانم العجوز

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