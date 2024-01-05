الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

طبيب يكشف لـ"الدستور" مدى خطورة الجدري المائي على هذه الفئة

الجدري المائي
الجدري المائي

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الجدري المائي  من الأمراض الشائعة شديدة الانتشار في السن المدرسي، وينتشر في الشتاء وبداية الربيع.

وأضاف بدران، في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن عدوى الجدري المائي تحدث عن طريق الرذاذ من الفم أو الأنف، وأيضا عن طريق استخدام الأشياء الملوثة بالفيروسات، وتحدث أكثر الإصابات في عمر الطفولة، وإن كان من الممكن أن يصاب الكبار حتى أعمار متقدمة. 

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وأكد أن كل الرضع معرضون للإصابة بعد عدة أشهر من ولادتهم لإكتسابهم مناعة مؤقتة من أمهاتهم، إذا لم يسبق للأم الإصابة بالعدوى فليس لديها أي مناعة ضد العدوى، وبالتالى يصبح المولود بدون حماية من العدوى، كلما زاد عمر المصاب زادت معاناته أثناء الإصابة.

طبيب يكشف لـ الدستور مدى خطورة الجدري المائي على هذه الفئة

وقدم الدكتور مجدى بدران، التحذيرات لهذه الفئة من عدوى الجدري المائي وهي للنساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة تجنب الاتصال مع أي شخص يعاني من الجديري المائي أو الحزام النارى.

أما عن أعراض الجدري المائي فيبدأ المرض بحدوث نوبة خفيفة تشبه نوبات الأنفلونزا، وصداع خفيف، وحرارة معتدلة لا تستمر أكثر من أربعة أيام، إلا مع نقص المناعة فإنها تطول، واحتقان الحلق وسيلان الأنف بعد فترة أسبوعين من العدوى، وقبل 36 ساعة من ظهور الطفح الجلدى.

وأوضح أن المضاعفات ليست شائعة ولا تتعدى 2%، وتحدث خاصة مع حالات نقص المناعة، ومع الحكة بالأظافر الطويلة تصاب الحويصلات بعدوى ثانوية بالبكتيريا والتهابات جلدية، وتشمل المضاعفات أيضا نزف جلدى، تسمم الدم، والتهاب الكلية، والتهاب الأذن الوسطى، يمكن حدوث الإصابة بالجديري المائي عند المطعمين ولكن بصورة مخففة قصيرة الأمد.

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