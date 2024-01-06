السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"مصر في الكاتدرائية اليوم" .. تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد

الكنيسة
الكنيسة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتى ذلك بمشاركة واسعة من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

تفاصيل قداس العيد وبرمون العيد 

وسبق قداس عيد الميلاد المجيد مايعرف ببرمون العيد، وذلك على مدار يومين الجمعة والسبت والبرامون هى الصلوات والقراءات والألحان التي تتلى قبل العيد وتكرر الألحان والقراءات لمدة ثلاثة أيام وطقس هذا البرامون من ناحية الصوم والمزامير مثل طقس الصوم الكبير فقداسة متأخرة ينتهي الساعة الثالثة افرنجيًا.. التاسعة في النهار ومزاميره حتى النوم.

 اما عشية عيد الميلاد المجيد، فتقال فيها إبصالية – ترتيل وألحان- اليوم السابق للعيد فمثلًا إذا كان العيد الخميس فتصلى إبصالية الأربعاء هكذا وهذه البصالية (التي تقال) واحدة من الإبصاليات السبعة الخاصة بالعيد نفسه. ثم تقال ثيئوطوكية اليوم.. ويكمل كالمعتاد مع مراعاة قراءة الطرح والميمر الخاص بالعيد بعد الثيئوطوكية.

كما يصلي قبيل انطلاق قداس العيد صلاة رفع البخور عشية، حيث وهى عبارة عن صلوات يترأسها البابا أو الأسقف أو الكاهن أمام باب الهيكل في الكنيسة، وفى عيد الميلاد تكون صلاة رفع بخور عشية بدون مزامير لأن المزامير تم صلاتها مع قداس البرامون وهي قداسات خاصة باحتفالات عيد الميلاد وعيد الغطاس فقط، وتكون لاستعداداتها ويصام للمساء ثم يبدأ القداس الخاص بالاحتفال بعيد الميلاد بتقديم "القربان" وبعدها  صلاة الشكر، بترديد ألحان سوتيس، وطاي شوري، مرد الابركسيس، وترديد تذكار السنكسار 29 كيهك وهو تاريخ العيد بالأشهر القبطية، بالإضافة إلى تلاوة ايباثينوس، ولحن بي جين ميسى، وابنشويس، واجيوس الفرايحي ثم تردد ألحان قبطية خاصة بالاحتفال وهى "اسبسمس ادام او واطس" ويتردد طقس يعرف بـ قسمة الميلاد التوزيع الفرايحى.

قداس العيد وبرمون العيد ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

الليلة.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس فى رسالته لـ"أقباط المهجر": أهنئكم من أرض مصر التى تباركت بزيارة العائلة المقدسة

بطريرك اللاتين بالقدس: سيكون عيد الميلاد أكثر تواضعًا

رئيس الأساقفة يستقبل الكنيسة السريانية للتهنئة بالعيد

نص رسالة عيد الميلاد للأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية

تفاصيل احتفالات الأرثوذكس والأرمن بعيد الميلاد المجيد غدًا

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يصدر بيانا بشأن وثيقة الفاتيكان

المطران عطا الله حنا: كفانا دماء ودمارا وخرابا وآلاما في غزة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على مركبة ومعدات مطبعة "أسرة أسير"

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

استمرار القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع بأم درمان

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 6-1-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة