السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم 6 يناير 2024 مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 
 

وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.


ومن المقرر أن تدق أجراس كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء السبت لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، ويتقدم البابا تواضروس الثاني موكب الشمامسة، الذى يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.


وفى صباح اليوم التالى ٧ يناير، يستقبل البابا، فى المقر البابوى بكاتدرائية العباسية، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، من كبار رجال الدولة والمسئولين، بالإضافة إلى الأقباط الذين يحضرون خصيصًا لتقديم التهنئة للبابا بالعيد، وسط أجواء مفرحة، ترتفع فيها أصوات ترانيم عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية.
 

وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.
 

ومن جهته تنشر وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة.
 

ومن المقرر أن يبعث اليوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالته البابوية لعيد الميلاد المجيد 2024، وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية، على أن يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية.

 

تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد 2024
إذ أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024.
 

وقالت الكنيسة في بيان لها:« المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعلي الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، لكافة كنائس القاهرة الكبري " القاهرة والجيزة والقليوبية"».
 

واكد أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس الكنيسة التي قدم لها بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون هناك دعوة لكل واحد منهم، على أن يكون أخر موعد لتقديم البيانات يوم الأربعاء 3 يناير 2024.
 

ولفتت: أن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، مؤكدًا أنه سوف يتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

 

وتابعت: أنه سوف تفتح أبواب الكاتدرائية يوم السبت 6 يناير الساعة 5 مساءًا ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، على أن يبدأ القداس في تمام الساعة السابغة مساءًا وبالتالى من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد السادسة مساءًا.
 

وأوضحت أنه من الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك اصل الدعوة الخاصة بكم مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.
 

وشددت الكنيسة على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ولنصلي لكي يبارك الرب أيام العام الجديد.

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