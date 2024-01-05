قبيل انطلاق الاحتفالات.. أبرز المعلومات كنيسة المهد في بيت لحم

يترأس مساء غدًا السبت، الأنبا أنطونيوس مطران القدس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة المهد ببيت لحم، كذلك احتفل الروم الارثوذكس والسريان والأحباش بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الشرقي.

أبرز المعلومات عن كنيسة المهد ببيت لحم

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن كنيسة المهد ببيت لحم مدينة الميلاد، وقد بُنيت هذه الكنيسة فوق مغارة الميلاد والمذود، بأمر من الإمبراطور قسطنطين وبإشراف أمه الملكة هيلانة في سنة 326 م .

من أول الكنائس التي بنيت في الأراضي المقدسة

وتعد من أول الكنائس التي بنيت في الأراضي المقدسة، كان مكان الكنيسة معبد وثني بناه الإمبراطور هدريان في عام 138م باسم فينوس وذلك ضمن المعابد الوثنية التي بناها هدريان فوق الأماكن المقدسة المسيحية وذلك بعد الثورة الثانية ضد الرومان، ليبعد المسيحيين من القرن الأول والثاني عن الأماكن المقدسة لهم فقامت بهدم المعبد وبناء كاتدرائية ضخمة.

وفي سنة 529 م، هدم السامريون الكنيسة بأكملها وأشعلوا فيها النار، وعوضًا عنها شيد الإمبراطور يوستنيان Justinian سنة 534 م الكنيسة الحالية، وقد أعرض الفرس عن تدميرها كلية سنة 614 م بسبب لوحة ملوك الفرس (المجوس) على واجهتها.

ثلاثة أديرة تحيط بالكنيسة

تُحيط بجدران كنيسة المهد ثلاثة أديرة، هي " دير الاباء الفرنسيسكان – دير الروم الأرثوذكس – دير الأرمن الأرثوذكس"، و مدخل الكنيسة صغير جدًا، ولذا يسمى أحيانًا "باب الاتضاع"، وعتبة البوابة اليوستنيانية ( نسبة الى الامبراطور يوستنيان ) مرئية فوق القوس الصليبي، وفي سنة 1500 م ضيقت البوابة لمنع دخول خيل الجنود إلى الكنيسة.

طول الكنيسة 54 مترًا وعرضها 26 مترًا، وصحن الكنيسة ينقسم إلى خمسة أجنحة، يفصل بينها أربعة صفوف من الأعمدة، عددها 44 عمودًا، 22 عمود من كل جهة. نرى على جدران صدر الكنيسة الرئيسي بعض بقايا الفسيفساء التي كانت تزين الكنيسة فى القرن الثاني عشر، كما توجد أيضًا بعض الفسيفساء فى أرضية الكنيسة من بقايا الكنيسة البيزنطية الأولى.

موقع مغارة المهد

تقع مغارة المهد تحت صحن الكنيسة إلى الشرق، وهى المزار الرئيسي في هذا المكان المقدس، وهناك درجان يؤديان إلى المغارة على جانبى مذبح المهد، وحسب التقليد أن فى هذه المغارة وُلد السيد المسيح، وتشير إليه نجمة فضية تحمل الكتابة التالية باللغة اللاتينية “Hic de Vergine Maria Jesus Christus natus est” وترجمته باللغة العربية "هنا ولدت العذراء مريم يسوع المسيح"

وعن يمين المغارة نجد "المذود"، الذى تغطيه الآن لوحات من الرخام، وحسب التقليد أن الرعاة جاءوا إلى هذا المكان ساجدين. الباب فى آخر المغارة صلة وصل مع المغاور الأخرى المجاورة، التى يمكن الدخول إليها من كنيسة الآباء الفرنسيسكان والتي كانت الباب الأصلي للمغارة.

من المغارة صعودًا نحو الجناح الشمالي، ندخل إلى كنيسة القديسة كاترين الإسكندرانية، والتى بناها الآباء الفرنسيسكان سنة 1881 م. وإلى اليمين، الدرج الذى يؤدى إلى مغارة عاش فيها القديس جيروم Hieronymus (385 - 420 م) المكان الذي سكن فيه حين قام بترجمة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد إلى اللغة اللاتينية المعروفة بـ "Vulgata" فى هذه المغارة (تقع تحت كنيسة القديسة كاترينة).

كنيسة أطفال بيت لحم

يوجد أيضا بالقرب من كنيسة المهد، كنيسة أطفال بيت لحم الموجودة في دير الروم الارثوذكس وهي ملاصقة لكنيسة المهد وفيها نرى رفات الاطفال القديسين الذين قتلهم هيرودس الكبير.

تم اخر ترميم للكنيسة قبل عدة سنين من قبل عدة دول عالمية ومنظمة ال UNESCO وهي تعد الآن إرث حضاري عالمي محمي، بعد ترميمها الأخير ظهرت ملامح الكنيسة البيزنطية الاولى والتي بنيت قبل 1600 عام تقريبا، وبذلك تعد الكنيسة من أكثر الكنائس حفاظا على الفن المعماري البيزنطي في الأراضي المقدسة.

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد

كنيسة المهد