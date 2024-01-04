غدًا.. رئيس الإنجيلية يحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

يترأس القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفالية الخاصة غدًا الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير.

موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

إذ تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

برنامج احتفال الطائفة

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه، قال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: من المقرر أن يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

«الميلاد».. ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد «القيامة»

عيد الميلاد يُعد ثانى أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق، بعد عيد القيامة، ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، بدءًا من ليلة ٢٤ ونهار ٢٥ ديسمبر فى التقويمين الغريغورى واليوليانى، لكن نتيجة اختلاف التقويمين ١٣ يومًا، يقع العيد لدى الكنائس التى تتبع التقويم اليوليانى عشية ٦ ونهار ٧ يناير.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدا رفيعا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، معبرًا عن سعادته بتهنئة وزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، كما أكد رئيس الإنجيلية على مشاعر المحبة والفرح الحقيقي التي تربطنا مع قداسة البابا، باعتبار قداسته رمزًا كبيرًا للمصريين والمنطقة.

كما رحب البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وقال: "سعداء بزيارة الدكتور القس أندريه زكي وكل الأحباء"، موضحًا أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة، وعلاقتنا بالمحبة تجعل حياتنا أكثر فرح، والإنسان بدون أمل يكون بدون حياة، والميلاد هو الأمل ودعوة للحياة، وسعداء بدور الكنيسة المجتمعي والوطني.