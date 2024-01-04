الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الوزراء يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قدم الدكتور مدبولي التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، معربًا عن خالص أمنياته لجميع المصريين بدوام الاستقرار والتقدم.

وأشار إلى تقديره لمواقف قداسة البابا الدائمة وجهوده المستمرة من أجل وحدة وتماسك المصريين خاصة وقت التحديات والأزمات.

من جانبه شكر البابا مدبولي على مجيئه وتهنئته بالعيد، مؤكدًا على أن مصر التي زارتها العائلة المقدسة ستظل محفوظة بتلك البركة، وأنها رغم كل التحديات والأزمات، لدينا ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

البابا تواضروس المقر البابوي بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عيد الميلاد

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