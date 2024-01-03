قبيل الاحتفال به.. موعد برمون عيد الميلاد المجيد 2024

يبحث كثيرون عن موعد برمون عيد الميلاد المجيد 2024 إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد مرور 42 يوما مدة صوم الميلاد المجيد هذا العام بعيد الميلاد يومي 7 يناير و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة فتحتفل الكنيسة بالعيد لمدة يومين.

برمون عيد الميلاد المجيد 2024

بارامون" كلمة يونانية معناها بدِقَّة: "استعداد فوق العادة". ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذي يسبِق عِيدَيّ الميلاد والغطاس.

و يُصَام يوم البرمون انقطاعيًّا حتى الغروب، ويُصلَّى القُدَّاس فيه بالطقس السنوي المُعتاد، ولكن تُصَلَّى في القُدّاس جميع سواعي الأجبية حتى الساعة الثانية عشرة.. ولا يؤكَل فيه سمكٌ.

3- إذا كان البرمون يوم أحد أو سبت (كما هو حادث هذا العام)، وهي أيام لا يجوز فيها الصوم الانقطاعي أو الميطانيات، لابُد أن نأخُذ يومًا سابقًا لهما نصوم فيه انقطاعيًّا، وسيكون دائمًا هو الجمعة التي تسبقهما.. وهنا يكون البرمون يومين أو ثلاثة.. بمعنى أنّه إذا جاء العيد يوم "أحد" يكون البرمون يومين "سبت" و"جمعة"، وإذا جاء العيد يوم "إثنين" يكون البرمون ثلاثة أيام "أحد" و"سبت" و"جمعة" لا يؤكَل فيهم سمك، ولكن لا يُصام إنقطاعِيًّا إلاّ يوم "الجمعة" فقط.

4- إذا وقع عيد الميلاد أو الغطاس في أي يوم آخر غير يومي "الأحد" أو "الإثنين" يكون البرمون يومًا واحدًا.

موعِد عيد الميلاد المجيد

1- نحن نحتفل به دائمًا في يوم 29 كيهك.. وكان في القديم 29 كيهك يوافق 25 ديسمبر، ولكن بعد تعديل التقويم الميلادي في القرن السادس عشر صار 29 كيهك يوافق يومًا آخر، وقد صار الآن يوافق 7 يناير.

2- الكنيسة أيضًا تحرص أن تكون المُدّة بين عيدي البشارة (29 برمهات) والميلاد (29 كيهك) 275 يومًا بالتمام، إذ تعتبرها مُدّة الحَمل بالسيد المسيح في أحشاء السيدة العذراء.. ولكن عندما تأتي سنة قبطية كبيسة مَرّة كلّ أربع سنوات يكون الشهر الصغير ستة أيام بدلًا من خمسة.. فإذا احتفلنا بعدها بعيد الميلاد يوم 29 كيهك تكون مُدّة الحَمل بالسيد المسيح قد صارت 276 يومًا بدلًا من 275 يومًا.. لذلك نحتفل بعيد الميلاد الذي يأتي بعد السنة القبطية الكبيسة في يوم 28 كيهك لتظل مُدّة الحَمل 275 يومًا فقط.. ويكون عيد الميلاد في تلك السنة يومين 28، 29 كيهك.. وهذا هو الحادث في العام الحالي.. فالسنة القبطية 1739ش كانت كبيسة وشهرها الصغير به ستة أيام.. لذلك سنحتفل بعيد الميلاد هذه السنة 1740ش يومي 29،28 كيهك.. ويكون البرمون سابقًا لهما..

3- مع أنّنا سنحتفل بالعيد يوم 28 كيهك ألّا أنّنا سنقرأ فيه قراءات 29 كيهك، وتُعاد القراءات أيضًا في اليوم التالي 29 كيهك، ونفطر فيه أيضًا حتّى إذ كان يوم أربعاء أو جُمعة.. أمّا يوم البرمون الذي سيوافق 27 كيهك، فسنقرأ فيه قراءات البرَمون التي هي قراءات يوم 28 كيهك، وإذا كان البرمون عِدّة أيّام فتُكَرّر قراءات 28 كيهك في جميع الأيّام.

4- نلاحظ أن احتفالنا بعيد الميلاد على يومين 28، 29 كيهك بما يوافق 7، 8 يناير يتكرّر كلّ أربع سنوات، ويقع دائمًا في السنة التالية للسنة القبطية الكبيسة..

أهمية عيد الميلاد المجيد

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".

-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.