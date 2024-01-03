الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القس أندريه زكى يستقبل رئيس المحكمة الدستورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بسيادة المستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وزيارة سيادتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقية". مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: "أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام".

من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر. كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.

ويترأس القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفالية الخاصة بعيد الميلاد المجيد  بكنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير.

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

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