أبرز الملفات والقضايا أمام البابا تواضروس في العام الجديد 2024

يدخل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العام الجديد 2024 محملًا بالكثير من القضايا والملفات العالقة من الأعوام الماضية تنتظر الحل أو اللمسات الأخيرة منه شخصيًا

رسامة أساقفة جدد

مابين عام 2022 وعام 2023 فقدت عدت من الإيبارشيات داخل مصر وخارجها أساقفتها مثل إيبارشية نجع حمادي الذي فقدت الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في ديسمبر 2022 وإيبارشية المنصورة الذي فقدت أسقفها الأنبا داود في ديسمبر 2022وإيبارشية جنوب ألمانيا والذي فقدت اسقفها الأنبا ميشائيل في اغسطس 2023، وإيبارشية مارسيليا وطولون الذي فقدت اسقفها الأنبا أثناسيوس في اكتوبر 2023، حيث من المقرر وفقًا لمصادر كنسية أن يترأس البابا تواضروس رسامة أساقفة جدد في فبراير 2024 خلفًا للأساقفة الذين رحلوا وذلك بعد أن يعقد أجتماعات متتالية مع كهنة الإيبارشية والأساقفة المشرفين على تلك الإيبارشيات منذ نياحة أساقفتها.



وقالت كنسية مٌطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن البابا تواضروس الثاني، يُعقد اجتماعات متتالية مع كهنة الإيبارشيات لبحث الأمور الرعوية داخل الإيبارشية بالإضافة إلى عقد اجتماعات متتاليه مع رؤساء الأديرة لأختيار الأساقفة الجدد وسد الأماكن الخالية بالإيبارشيات المختلفة، وذلك بعد رحيل أساقفتها.

اجتماعات المجمع المقدس



وفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، فإن البابا تواضروس الثاني من المقرر أن يترأس اجتماعات المجمع المقدس في مارس لعام 2024، بدلًا من يونيو 2024 ويناقش عدد من الملفات المهمه ومنها المثلية الجنسية والتي أحدثت جدلًا خلال الفترة الماضية بسبب مباركة بابا الفاتيكان لزواج المثليين، ومن المقرر أن يرفع الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، إلى المجمع المقدس ماتم التوصل إليه اللجنة المجمعية المعنية بالعلاقة المسكونية لعرضها على المجمع المقدس في مارس 2024 لنقرر موقفنا من هذا الحوار اللاهوتي، وذلك بعد طلب التوضيح من الكنيسة الكاثوليكية في الحوار اللاهوتي القادم في يناير 2024؟

صناعة الميرون



وتابعت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة أنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية صناعة الميرون 2024 في مارس 2024 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وذلك بالتزامن مع رسامات أساقفة جدد واجتماعات المجمع القدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



ومن المقرر أن يقوم البابا بصناعة زيت الميرون المقدس عام 2024، حيث كان البابا قد أصدر قرارا باباويا بعمل زيت الميرون المقدس مرة كل 3 سنوات حتى يتمكن كل الكنائس القبطية من الحصول عليه بسهولة.



صنع الميرون إلى الآن 40 مرة في الكنيسة القبطية 3 مرات منهم في عهد البابا تواضروس الثاني كان أخرهم في مارس 2021.



يأتي ذلك بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببلاد المهجر ومصر، ومن المقرر أن يتمم خميرة الميرون في شم النسيم2024 بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة.

قانون الأحوال الشخصية



أما الملف التالي الذي ينتظره البابا تواضروس الثاني في العام الجديد هو صدور قانون الأحوال الشخصية وإقراره أمام البرلمان رسميًا ووفقًا لمصادر كنسية قالت خلال تصريحاتها، أن الكنائس المسيحية الخمس اتفقت على90 % من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية مع إدراج باب لميراث البطاركة والأساقفة والرهبان في قانون الأحوال الشخصية إلى جانب المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية للأقباط.



ولفتت المصادر أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مٌضيفًا: إنه ينتظره البابا تواضروس الثاني ورؤساء الكنائس لاقراره من البرلمان خلال دورته الحالية.