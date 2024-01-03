الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"السريانية الأرثوذكسية" في مصر تهنئ مطارنة الكنائس الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد

الاب فيلبس عيسي
الاب فيلبس عيسي

قدم الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر التهنئة، المُطران مار أفرام إيلي وردة، مُطران إبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

وقدم التهنئة أيضًا للمُطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والمطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر.

التعاون والمحبة

إذ جاءت هذه التهاني بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، وأكد الأب الربان على حرص الكنيسة السريانية الأرثوذكسية على ضرورة العمل المسكوني والتعاون والمحبة بين الكنائس في مصر، وقال: "نحظى بعامٍ مباركٍ شعاره الثالوث القدوس برغم كل الأيام الصعبة التي يمر بها العالم أجمع".

فيما شدد على أن للكنيسة الكاثوليكية بكل طوائفها لها أدوار مهمة في مصر، خاصةً في مجال التعليم في القاهرة والصعيد، لذا تسعى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر للتعاون المشترك والمستمر في هذه الخدمات الهادفة لمستقبل أفضل روحيًا واجتماعيًا.

فيما أكد المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية حرصه الدائم على التواصل مع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر بشكل مستمر، خاصة وأن الكنيستين لهما أصلٌ سريانيٌ عريقٌ مشترك، وتراثٌ فريدٌ.

وأشار المطران مار أفرام إيلي وردة، مطران السريان الكاثوليك إلى أن التواجد الكنسي السرياني يزداد قوةً، وله مركزيةٌ كبيرة، وأن شكل العائلة السريانية في مصر يكتسب صلابة ووحدة في الهوية والعرق.

كما رحب المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بالأب الربان وشكر قدسه على هذا التقليد السنوي الجميل وزيارته لنيافته في مقره في القاهرة، وأعرب عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، أملًا بفتح آفاق جديدة للتعاون والتواصل المستمر.

وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2024 ويترأس القداس البابا تواضروس الثاني.

الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للسريان الكاثوليك الم طران جورج شيحان عيد الميلاد

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