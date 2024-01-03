المطران عطا الله حنا: من يتجاهلون عدالة القضية الفلسطينية لا يعملون من أجل السلام

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن أرضنا المقدسة متعطشة للعدالة في ظل هذه المظالم المستمرة والمتواصلة بحق شعبنا وخاصة في غزة التي تدمر ويستهدف أبنائها منذ أكثر من 88 يوما.

وتابع في بيان له: “العنف يولد العنف والانتقام يولد الانتقام والقتل يولد القتل ونحن بحاجة في هذه الديار إلى الحكماء ذوي الإرادة الطيبة لكي يعملوا من أجل وقف هذه الأوضاع التي نمر بها وبدلا من ثقافة الموت والدمار والقتل نحن بحاجة إلى ثقافة أخرى تتحقق من خلالها العدالة المغيبة لكي ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية التي يستحقها والتي ناضل في سبيلها ومن أجلها قدم التضحيات الجسام”.

وأضاف أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح العدالة والسلام ومن يتجاهلون القضية الفلسطينية ويتآمرون على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة انما لا يعملون من اجل السلام وهم يتغنون بكلمة السلام ولكن في الواقع هم يريدون استسلام الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الفلسطينيون ليسوا في وارد الاستسلام وهم متشبثون بثوابتهم وحقوقهم ولا يجوز تجاهل وجود الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه مثل باقي شعوب العالم.

وواصل: "نتمنى ان تتوقف الحرب والتي أدت إلى كثير من المآسي الإنسانية في غزة فأهل غزة يستحقون أن يعيشوا في ظل أوضاع أفضل.

وتابع بأن العالم استقبل عاما مدنيا جديدا بالاحتفالات والمهرجانات والاضاءات، أما الواقع في غزة فكان مختلفا حيث الحرب مستعرة وهي التي تخلف المآسي والأحزان المروعة، مختتما: “عام جديد وامل يتجدد في كل حين بأن المستقبل لربما يكون افضل من الواقع الذي نعيشه ومن عام مضى”.