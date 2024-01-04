مشيرة خطاب تهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى، السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالسفيرة مشيرة خطاب، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يقوم بدور إنساني ووطني عظيم على المستوى المحلي والدولي"، مضيفًا: "أن ميلاد السيد المسيح كان ميلاد الأمل والرجاء وسط الظروف الصعبة".

من جانبها، قدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق رفيع المستوى، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنية وافر السلام لبلادنا مصر. كما أكدت رئيسة المجلس على أن محبة المصريين الأصيلة هي أساس ترابط المجتمع المصري.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.



-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.



- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.



-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.



-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".



-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.



-ويتفق متى ولوقا أن الميلاد قد تمّ في بيت لحم مدينة النبي داود لا في مدينة الناصرة حيث كانا يعيشان وحيث تمت البشارة، يعود ذلك تتميمًا للنبؤات السابقة حول مكان الميلاد سيّما نبؤة النبي ميخا، أما السبب المباشر فهو طلب أغسطس قيصر إحصاء سكان الإمبراطورية الرومانية تمهيدًا لدفع الضرائب.



-ولذلك سافر يوسف مع مريم وكان حينها قد ضمها إلى بيته كزوجته دون أن تنشأ بينهما علاقة زوجية، وعند وصولهما إلى بيت لحم لم يجدا مكانًا للإقامة في فندق أو نزل وحان وقت وضع مريم، فبحسب إنجيل لوقا وضعت طفلها في مذود ولفته بقماط



- وإن ذكر المذود هو الدافع الأساسي للاعتقاد بوجود المغارة أو الحظيرة، لأن الحظائر عادة كانت عبارة عن كهوف أما المذود فهو مكان وضع علف الحيوانات.



-وتُجمع تفاسير آباء الكنيسة أن ميلاد يسوع بظروف "فقيرة حقيرة" لتعليم البشر التواضع وكمثال على الترفع عن الأمور الماديّة، كذلك فإن المناخ اليهودي حينها كان ينتظر قدوم ملكًا ومحررًا من السلطة الرومانية، وبالتالي فإن مولد المسيح يجب أن يكون كقائد عسكري أو ملك في قصر لا مذود، وفي ذلك إشارة إلى كون ملك المسيح ملكًا روحيًا لا دنيويًا.