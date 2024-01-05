الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تبدأ برمون عيد الميلاد المجيد لمدة يومين

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد انتهاء مدة صوم الميلاد المجيد هذا العام، بعيد الميلاد يومي 7 يناير و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة فتحتفل الكنيسة بالعيد لمدة يومين، ويسبق الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ما يعرف باسم البرمون عيد الميلاد المجيد 

برمون عيد الميلاد المجيد 2024

بارامون" كلمة يونانية معناها بدِقَّة: "استعداد فوق العادة". ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذي يسبِق عِيدَيّ الميلاد والغطاس.

و يُصَام يوم البرمون انقطاعيًّا حتى الغروب، ويُصلَّى القُدَّاس فيه بالطقس السنوي المُعتاد، ولكن تُصَلَّى في القُدّاس جميع سواعي الأجبية حتى الساعة الثانية عشرة.. ولا يؤكَل فيه سمكٌ.

وإذا كان البرمون يوم أحد أو سبت (كما هو حادث هذا العام)، وهي أيام لا يجوز فيها الصوم الانقطاعي أو الميطانيات، لابُد أن نأخُذ يومًا سابقًا لهما نصوم فيه انقطاعيًّا، وسيكون دائمًا هو الجمعة التي تسبقهما هنا يكون البرمون يومين أو ثلاثة،  بمعنى أنّه إذا جاء العيد يوم "أحد" يكون البرمون يومين "سبت" و"جمعة"، وإذا جاء العيد يوم "إثنين" يكون البرمون ثلاثة أيام "أحد" و"سبت" و"جمعة" لا يؤكَل فيهم سمك، ولكن لا يُصام إنقطاعِيًّا إلاّ يوم "الجمعة" فقط.

وإذا وقع عيد الميلاد أو الغطاس في أي يوم آخر غير يومي "الأحد" أو "الإثنين" يكون البرمون يومًا واحدًا.

موعِد عيد الميلاد المجيد

1- نحن نحتفل به دائمًا في يوم 29 كيهك.. وكان في القديم 29 كيهك يوافق 25 ديسمبر، ولكن بعد تعديل التقويم الميلادي في القرن السادس عشر صار 29 كيهك يوافق يومًا آخر، وقد صار الآن يوافق 7 يناير.

2- الكنيسة أيضًا تحرص أن تكون المُدّة بين عيدي البشارة (29 برمهات) والميلاد (29 كيهك) 275 يومًا بالتمام، إذ تعتبرها مُدّة الحَمل بالسيد المسيح في أحشاء السيدة العذراء.. ولكن عندما تأتي سنة قبطية كبيسة مَرّة كلّ أربع سنوات يكون الشهر الصغير ستة أيام بدلًا من خمسة.. فإذا احتفلنا بعدها بعيد الميلاد يوم 29 كيهك تكون مُدّة الحَمل بالسيد المسيح قد صارت 276 يومًا بدلًا من 275 يومًا.. لذلك نحتفل بعيد الميلاد الذي يأتي بعد السنة القبطية الكبيسة في يوم 28 كيهك لتظل مُدّة الحَمل 275 يومًا فقط.. ويكون عيد الميلاد في تلك السنة يومين 28، 29 كيهك.. وهذا هو الحادث في العام الحالي.. فالسنة القبطية 1739ش كانت كبيسة وشهرها الصغير به ستة أيام.. لذلك سنحتفل بعيد الميلاد هذه السنة 1740ش يومي 29،28 كيهك.. ويكون البرمون سابقًا لهما..

3- مع أنّنا سنحتفل بالعيد يوم 28 كيهك ألّا أنّنا سنقرأ فيه قراءات 29 كيهك، وتُعاد القراءات أيضًا في اليوم التالي 29 كيهك، ونفطر فيه أيضًا حتّى إذ كان يوم أربعاء أو جُمعة.. أمّا يوم البرمون الذي سيوافق 27 كيهك، فسنقرأ فيه قراءات البرَمون التي هي قراءات يوم 28 كيهك، وإذا كان البرمون عِدّة أيّام فتُكَرّر قراءات 28 كيهك في جميع الأيّام.

4- نلاحظ أن احتفالنا بعيد الميلاد على يومين 28، 29 كيهك بما يوافق 7، 8 يناير يتكرّر كلّ أربع سنوات، ويقع دائمًا في السنة التالية للسنة القبطية الكبيسة..

 

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