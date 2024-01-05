الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس الأساقفة يستقبل الكنيسة السريانية للتهنئة بالعيد

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفدًا من الكنيسة السريانية في مصر، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

وقدم الأب فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، التهنئة لرئيس الأساقفة بعيد الميلاد المجيد، مصليًا أن يحفظ الله مصر وشعبها.

 العيد يدعو إلى المحبة والسلام

من جانبه، رحب رئيس الأساقفة بالوفد، وقدم التهنئة لهم بعيد الميلاد المجيد، قائلًا أن هذا العيد يدعو إلى المحبة والسلام.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة الأب فيليبس عيسى، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الكنائس المختلفة، وتبادل الطرفان الحديث حول أهمية العمل المشترك بين الكنائس المختلفة، وضرورة تعزيز روح المحبة والسلام بين الشعب.

وأشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تفعله الكنيسة السريانية في نشر تعاليم السيد المسيح والتنمية المجتمعية.

 تعزيز الوحدة بين الكنائس

وقال الأب فيليبس، إننا نؤمن بأهمية الوحدة بين الكنائس، ونسعى إلى تعزيز هذه الوحدة

وفي نهاية اللقاء، قدم الأب فيليبس الهدايا التذكارية لرئيس الأساقفة، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون في المجالات المختلفة.

ضم الوفد الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، مجدي البيداوي مسؤول أسرة ماراغناطيوس النوراني للشبيبة السريانية الأرثوذكسية، وجية ليون عضو لجنة إجتماع الأسرة بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، مينا ناجي مسؤول المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الكنيسة السريانية في مصر إجازة عيد الميلاد

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