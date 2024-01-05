الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل احتفالات الأرثوذكس والأرمن بعيد الميلاد المجيد غدًا

جريدة الدستور

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية، والأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد ، ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد  المجيد لعام 2024، مساء غد السبت 6 يناير 2024، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك بمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة والنواب والمسؤولين.

تفاصيل احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد غدا

وفي السابعة من مساء 6 يناير 2024 تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة، والذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

الكنائس تزينت استعداد للاحتفال

وبالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وضعت كنائس مصر المختلفة اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد و7 يناير 2024، إذ اكتست عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.

 تشديدات أمنية مكثفة لتأمين محيط الكنائس

وتشهد محيط الكنائس المسيحية المختلفة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال داخل الكنائس، وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.

 

كما وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

كما قامت الكنائس بتزيين فناء الكنائس بأشجار الكريسماس، وتجميل مداخل ومخارج الكنائس، وتعليق الزينات، وإقامة مجسم مغارة الميلاد، الذى يقوم بعمله خدام وسائل الإيضاح بالكنائس المسئولين عن تجهيز الماكيتات التي تعرض للأطفال والشباب بالكنائس.

 البابا تواضروس يبعث رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد غدا

من المقرر أن يبعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح السبت 6 يناير 2024 رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2024، وترجمتها لـ12  لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية، على أن يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية. 

وصباح الأحد 7 يناير من المقرر أن يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المهنئين بعيد الميلاد المجيد من كبار رجال الدولة والمسؤولين، بالإضافة إلى الشعب القبطي الذي يحضر خصيصًا لتقديم التهنئة لبابا الكنيسة بالعيد، وذلك وسط أجواء مفرحة، ترتفع أصوات ترانيم عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

احتفالات الأرمن الأرثوذكس

أما على صعيد طائفة الأرمن الأرثوذكس فيترأس المطران أشود مانتسكيان، مطران الأرمن الأرثوذكس، صباح السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بوسط القاهرة، يأتي ذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. 

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

و الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، ففي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".

البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد لعام 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة

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