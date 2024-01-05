البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد غدًا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد 6 يناير 2024 مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

وُيصلي البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تدق أجراس كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء السبت لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، ويتقدم البابا تواضروس الثانى موكب الشمامسة، الذى يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.

وفى صباح اليوم التالى 7 يناير، يستقبل البابا، فى المقر البابوى بكاتدرائية العباسية، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، من كبار رجال الدولة والمسئولين، بالإضافة إلى الأقباط الذين يحضرون خصيصًا لتقديم التهنئة للبابا بالعيد، وسط أجواء مفرحة، ترتفع فيها أصوات ترانيم عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية.

وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهته تنشر وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة.

ومن جهته من المقرر أن يبعث اليوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالته البابوية لعيد الميلاد المجيد 2024، وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية، على أن يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية.

تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد 2024

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024.

وقالت الكنيسة في بيان لها: المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعلي الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بيانتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبري القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأكد أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس الكنيسة التي قدم لها بياناته، مع مراعاة أم الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون هناك دعوة لكل واحد منهم، على أن يكون أخر موعد لتقديم البيانات يوم الأربعاء 3 يناير 2024.

ولفتت إلى أن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، مؤكدًا أنه سوف يتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وتابعت أنه سوف تفتح أبواب الكاتدرائية يوم السبت 6 يناير الساعة 5 مساءًا ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، على أن يبدأ القداس في تمام الساعة السابغة مساءًا وبالتالى من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد السادسة مساءً.

وأوضحت أنه من الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك اصل الدعوة الخاصة بكم مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.