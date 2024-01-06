أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث يرغب العديد من الأسر المصرية في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل موجة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 6-1-2024

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024 ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، مع وجود إقبال على الشراء، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث جاءت الأسعار في الأسواق الشعبية كما يلي:

سجل كيلو الدجاج الأبيض في المزارع للتجار نحو 69 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 73 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 69 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 74 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 92 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد فقط من بين 11 إلى 12 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم واحد فقط من بين 8 إلى 9.9 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي عمر يوم واحد فقط من بين 7.50 إلى 8 جنيهات.

سجل الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم واحد فقط من بين 28 إلى 29 جنيهًا.

سجل الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم واحد فقط من بين 22 إلى 23 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو البيور عمر يوم واحد فقط من بين 16 إلى 17 جنيهًا.

سجل الكتكوت الهجين عمر يوم واحد فقط من بين 10 إلى 11.50 جنيه.

أسعار البط اليوم



سجل البط المسكوفي عمر يوم نحو 43 جنيهًا.

سجل البط المولارد عمر يوم نحو 33 جنيهًا.

سجل البط التسمين عمر يوم نحو 38 جنيهًا.

سجل البط الفرنساوي عمر يوم نحو 35 جنيهًا.

سجل البط البكيني عمر يوم نحو 27 جنيهًا.

سجل البط الشريفان عمر يوم نحو 43 جنيهًا.



بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا طفيفًا في البورصة العمومية للدواجن بنحو من جنيهين إلى ثلاث جنيهات في الكيلو الواحد لكافة أنواع الطيور؛ وذلك بسبب الاحتفال بأعياد الأقباط في مصر (عيد الميلاد المجيد) والذي يأتي هذا العام يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.