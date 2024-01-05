أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-1-2024

ارتفعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل إلى سعر 70 جنيها، بعد أن ظلت لعدة أشهر في مستوى 60 جنيها، مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض اسعار بعض السلع الغذائية ومنها الدواجن.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-1-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة 70 جنيها، وترتفع أسعار الفراخ البيضاء إلى 80 جنيها، حتى تصل إلى المستهلك وقد ترتفع لأكثر من ذلك حسب المنطقة التي يتم بيعها فيها، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي:

أسعار الفراخ الساسو:74 جنيها. .

أسعار الدواجن البلدي: 100 جنيه. .

أسعار الدواجن امهات بيضاء: 55 جنيها. .

أسعار الفراخ بياض أبيض سلك: 50 جنيها.

أسعار الفراخ بياض أبيض أرضي: 52 جنيها. .

أسعار الفراخ بياض أحمر سلك: 60 جنيها.

أسعار الفراخ بياض أحمر أرضي: 64 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 29 جنيها. .

كتكوت أبيض قطعان 23.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 17 جنيها.

كتكوت ساسو بيور: 18 جنيها. .

كتكوت بلدي: 7.25 جنيه.

كتكوت هجين: 11.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه .

كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات .

كتكوت ابيض شركات: 26 جنيها.

كتكوت بلدي مشعر :٧.٢ جنيه.

بلدي جنيه.ين عالي:٩ جنيهات.

كتكوت جنيه.يل تاني: ١١.٥ جنيه.

كتكوت ساسو جنيه.يل أول: ١٩.٥ جنيه.

كتكوت فيومي وروزي: ١٨ جنيها.

روزي برابر:١٧ جنيها.

أسعار البط اليوم

بط فرنساوي: ٢٨ جنيها.

بط مولار:٣٨.٥ جنيه.

بط مسكوفي: ٣٨.٥ جنيه.

فرخ رومي أسمر: ٦٣ جنيها.

فراخ بلدي عمر ١٠ أيام :٣٠ جنيها.