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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

دواجن
دواجن

مع بداية اليوم يبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الدواجن، حيث شهدت الأسعار حالة من التذبذ مع بداية العام الجديد حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في عدت جنيها بشكل يومي في بورصة الدواجن.

وتستعرض الـ"الدستور"في التقرير التالي أسعار الدواجن، أسعار الكتاكيت، أسعار البيض، أسعار البانية اليوم في الأسواق المصرية وداخل البورصة.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء داخل بورصة الدواجن، يبلغ نحو 66 جنيهًا، بينما وفي المحال التجارية ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء ليبلغ نحو 83 جنيهًا، حيث يتم إضافة مابين 8 إلي 10 جنيها هامش ربح.

أسعار الفراخ الساسو 

يتساءل العدد من المواطنون عن أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء، فقد شهد ارتفاع طفيف داخل بورصة الدواجن، حيث بلغ فيها نحو 73 جنيهًا، وفي المحال التجارية ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو ليبلغ نحو 82 جنيهًا، حيث يتم إضافة مابين 8 إلى 10 جنيهات هامش ربح.

وسجلت أمهات البيضاء 56 جنيهًا في المزرعة.

سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن

يبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 3  يناير نحو 100 جنيهات في المزارع، وتباع للمستهلكين بمبلغ سيتراوح ما بين 110 إلى 115 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بحسب الأسعار التي نشرتها بورصة الدواجن، فتراوحت بين 24 و28 جنيهًا، أما الكتاكيت الريش الأبيض فتراوحت أسعارها بين 23 و23.25 جنيهًا.

  • سعر الكتكوت البلدي من 6.25 جنيه إلى 7.25 جنيه.
  • فراخ ساسو من 17 إلى 18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت روسي بيور ما بين 17 و18 جنيهًا.
  • سعر الكتكوت الساسو من 16 إلى 17 جنيهًا.
  • وتتراوح أسعار الكتكوت الهجين من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

سعر البيض الأحمر اليوم 

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر الأربعاء 3  يناير في بورصة الدواجن 125 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض  الأربعاء 3  يناير  في بورصة الدواجن 125 جنيهًا.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي الأربعاء 3  يناير في بورصة الدواجن  140 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء 2 يناير

يبلغ سعر كيلو البانية اليوم   الأربعاء 3   يناير ما بين 145 و165 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.
ويتراوح سعر الأجنحة اليوم   الأربعاء 3   يناير ما بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم  الأربعاء 3   يناير ما بين مبلغ 73 و80 جنيهًا للكيلو.

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