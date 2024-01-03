أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المواطنين لكونها سلعة هامة في كل البيوت المصرية لذلك تصدرت محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وتراجعت سعر كيلو الفراخ في البورصة اليوم في السوق المحلية بنحو جنيه، حيث تتراوح بين 64 و65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ بنحو جنيه واحد، بينما ارتفع سعر البيض الأبيض ليحقق سعر 136 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء داخل بورصة الدواجن، حيث بلغ نحو 65 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية ليصل إلى نحو 73 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

أما بالنسبة لسعر الفراخ الساسو اليوم الأربعاء، فقد شهد تراجعًا داخل بورصة الدواجن، حيث بلغ فيها نحو 72 جنيهًا، وفي المحال التجارية ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو ليبلغ نحو 82 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

وتراجعت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم إلى 64 جنيهًا للكيلو الواحد من الدجاج الأبيض وتستهلك مصر نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وقد نجحت مصر مؤخرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة تصل إلى 97%، أما أسعار الدواجن الساسو فقد ارتفعت في بورصة الدواجن العمومية إلى 72 جنيهًا للكيلو، وسجلت أمهات البيضاء 56 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بحسب الأسعار التي نشرتها بورصة الدواجن، فتراوحت بين 24 و28 جنيهًا، أما الكتاكيت الريش الأبيض فتراوحت أسعارها بين 23 و23.25 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأصناف الأخرى من الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء على النحو التالي:

ارتفع سعر الكتكوت البلدي من 6.25 جنيه إلى 7.25 جنيه.

فراخ ساسو النقية، من 17 إلى 18 جنيهًا.

سعر كتكوت روسي بيور ما بين 17 و18 جنيهًا.

سعر كتكوت الجيل الثاني 13 إلى 14 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو من 16 إلى 17 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الكتكوت الهجين من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

أسعار البط اليوم الأربعاء 3-1-2024

وبمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، جاءت أسعار البط الطازج والمجمد ومشتقاته في السلاسل الغذائية والمتاجر على النحو التالي:

تبلغ تكلفة البطة الطازجة الكاملة وزن 3 كجم حوالي 374.85 جنيه.

تبلغ تكلفة صدر البط الطازج الذي يبلغ وزنه 2 كجم حوالي 279.90 جنيه.

بطة كاملة تزن 2.8 كيلو جرامًا تباع بـ 399 جنيهًا.

ويباع صدر البط الذي يزن 1300 إلى 1400 جرام بحوالي 164 جنيهًا.

يبلغ سعر البطة الكاملة 2.5 كيلوجرام حوالي 372 جنيهًا.

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