سعر الفراخ اليوم.. أسعار الدواجن فى مصر الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن خاصة سعر الفراخ البيضاء من الموضوعات الاقتصادية الأكثر بحثًا، وهو ما يقدمه "الدستور" في نشرته الاقتصادية التي ينشرها بشكل يومي عن أسعار الدواجن والسلع للمستهلكين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

ننشر في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في مصر وفق آخر تحديث للأسعار المتداولة مع مراعاة اختلافها من منطقة لأخرى.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 66 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع أسعار الفراخ البيضاء حتى تصل إلى المستهلك حوالى 10 جنيهات، حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن الساسو 91 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي 110 جنيهات.

أسعار الدواجن أمهات بيضاء 61 جنيهًا.

أسعار الدواجن بياض أبيض سلك 52 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 55 جنيهًا.

بياض أحمر سلك 69 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي 72 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه.

كتكوت ساسو 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 22 جنيهًا.

كتكوت بلدي 10.50 جنيه.

كتكوت هجين 15 جنيهًا.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض 126 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر 128 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 48 جنيهًا.

بط مسكوفي عمر يوم 49 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 25 جنيهًا.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 39 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 55 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 65 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 100 جنيه.

كيلو بط مولار 65 جنيهًا.

كيلو بط فرنساوي 65 جنيهًا.

كيلو بط مسكوفي 105 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 23،000 جنيه.

علف نامي 21% 22،950 جنيه.

علف ناهي 19% 22،850 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 21،650 جنيه.

علف بيض إنتاجي 16% 18،500 جنيه.

علف بيض إنتاجي 18% 18،950.