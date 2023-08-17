الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 17-8-2023

الدواجن
الدواجن

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن  للمربيين وللمستهلكين لمعرفة أخر تطورات أسعارها في السوق المصري.
 

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 17-8-2023

نعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 17-8-2023، مع العلم أن الأسعار يمكن أن تتفاوت من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ اليوم 

الفراخ البيضاء 61 جنيهًا. 
الفراخ الساسو 105 جنيهات.
الفراخ البلدي 112 جنيهًا.
امهات بيضاء 54 جنيهًا.
بياض أبيض سلك 57 جنيهًا. 
بياض أبيض أرضي 59 جنيهًا. 
بياض أحمر سلك 62 جنيهًا.
بياض أحمر أرضي 66 جنيهًا. 
كتكوت أبيض شركات 18 جنيهًا. 
كتكوت أبيض قطعان 14.25 جنيه.
كتكوت ساسو 12 جنيهًا.
كتكوت ساسو بيور 14 جنيهًا. 
كتكوت بلدي 8.25 جنيه.
كتكوت هجين 10 جنيهات.
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.
 

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 106 جنيهات. 
بيض أحمر 108 جنيهات.
بيض بلدي 119 جنيهًا.
 

سعر البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 26 جنيهًا. 
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيهًا.
بط فرنساوي عمر يوم 8 جنيهات.
بط فرنساوي بيور عمر يوم 22 جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيهًا.
بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 50 جنيهًا. 
كيلو بط بلدي 100 جنيه.
كيلو بط مولار 65  جنيهًا. 
كيلو بط فرنساوي 50  جنيهًا. 
كيلو بط مسكوفي 100  جنيه.

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سعر الرومي 

رومي أبيض عمر يوم 65 جنيهًا. 
رومي أبيض شهر/كيلو 145 جنيهًا. 
رومي برونزي 300 جرام 45 جنيهًا. 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60  جنيهًا. 
 

أسعار الأعلاف اليوم 

علف بادي 23% 22,000 جنيه. 
علف نامي 21% 21,950 جنيه. 
علف ناهي 19% 21,850 جنيه. 
علف بادي نامي 21,5% 20,650 جنيه. 
علف بيض انتاجي 16% 17,300 جنيه. 
علف بيض انتاجي 18% 17,750  جنيه.

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أسعار الفضة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الدواجن اليوم أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم سعر البيض اليوم سعر البط اليوم

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