تراجع أسعار الذهب.. ترقب في الأسواق خلال ختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب، الأربعاء، في ختام التعاملات المسائية انخفاض تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

قال لطفي لبيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث تراجع بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في يوليو في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومع ختام تعاملات مساء أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 2240 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1906 دولارات.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2560 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1920 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1494 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17920 جنيهًا.

اسعار الذهب أمس

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بـ20 جنيهًا خلال تعاملات أمس حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2245 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1910 دولارات وتراجعت لمستوى 1896 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1904 دولارات.