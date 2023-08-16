الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

فضة
فضة

شهدت اسعار الفضة اليوم استقرارا في الأسعار والفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهي صناعه الاكسسوارات.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء في بورصة السلع

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9  اليوم في بورصة السلع

استقرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 22.50جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم اليوم في بورصة السلع   

استقرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 21.56 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة السلع      

استقرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 20.82 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 916  اليوم في بورصة السلع     

استقرت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 20.61 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.67 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أسعار الفضة اليوم الأثنين 14 أغسطس في بوصة المعادن

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة المعادن

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة السلع

استقرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 19.69جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.64 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة السلع 

استقرت أسعار جرام فضة عيار 800  اليوم الأربعاء 16 أغسطس  في بورصة المعادن لتسجل 18.00 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.58 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة السلع

استقرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 16.88 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.55 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة السلع 

استقرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة المعادن لتسجل 13.16جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.43 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم اليوم الأربعاء في بورصة السلع اليوم في بورصة السلع أسعار جرام فضة

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