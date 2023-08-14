الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأثنين 14 أغسطس في بوصة المعادن

فضة
فضة

أسعار جرام الفضة اليوم الأثنين خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن، قد شهدت الأسعار استقرارا، والفضة من المعادن الهامة التي تتدخل في عدد كبير من الصناعات وأهمها صناعة الاكسسوارات.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم 

بلغت أسعارجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 22.58 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8     

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 21.63 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5   

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 20.88 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية 0.67  دولار للجرام.

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 916  

جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 20.68 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية  0.67 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)   

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 19.75 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية  0.64 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800

جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 18.06 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية  0.58 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750     

جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن 16.9 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية 0.54 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 585    

جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة المعادن13.21 جنيها للجرام، وسجلت الأسعار العالمية 0.43 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني جرام فضة نقي جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916 الفضة السعودي جرام فضة عيار 800

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