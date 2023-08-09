الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9-8-2023

الفضة
الفضة

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الفضة، فهي من العناصر المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9 أغسطس خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 22.76 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.74 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم في بوصة المعادن  

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 21.80 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.71 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم في بوصة المعادن 

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 21.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.68 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم 7 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة المعادن

جرام الفضة عيار 916 اليوم في بوصة المعادن    

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 20.85جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل  0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بوصة المعادن 

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 19.92 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل  0.64 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 800 اليوم في بوصة المعادن    

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 18.21 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل  0.59 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 750 اليوم في بوصة المعادن     

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 17.07جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل  0.55 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 585 اليوم في بوصة المعادن   

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 13.31 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل  0.43 دولار للجرام.

أسعارالفضة جرام فضة نقي جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916 جرام فضة عيار 875 أسعار الفضة اليوم

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

تراجع أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البورصة الرئيسية للدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟