التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9-8-2023

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الفضة، فهي من العناصر المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9 أغسطس خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 22.76 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.74 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 21.80 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.71 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 21.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.68 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 916 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 20.85جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 19.92 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.64 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 800 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 18.21 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.59 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 750 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 17.07جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.55 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 585 اليوم في بوصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة المعادن 13.31 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي ليسجل 0.43 دولار للجرام.