شهدت أسعار الفضة اليوم استقرارًا في الأسعار، حيث تعتبر الفضة من المعادن التي يكون عليها إقبالًا كبيرًا نتيجة إلي أوانها المميزة، فهي أهم معدن يدخل في صناعة الاكسسوارات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 22.99 جنيه للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.74 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 ليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 22.03جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.71 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 21.27جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.69 دولار.

جرام الفضة عيار 916 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 21.06جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.68 دولار.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 20.12جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.65 دولار.

جرام الفضة عيار 800 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 18.39جنيها للجرام،

مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.60 دولار.

جرام الفضة عيار 750 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 17.24جنيها للجرام،

مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.56 دولار.

جرام الفضة عيار 585 اليوم

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 13.45جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل0.44 دولار.