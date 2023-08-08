سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء تعاملات المسافرين للخارج يحرص المواطنون على معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك وشركات الصرافه، ووصل متوسط أسعار الريال السعودي إلى مبلغ 8.22 لسعر الشراء وقيمة 8.24 لسعر البيع وذلك طبق التقرير الأخير بالبنك المركزي المصري، وذلك للعملات العربية والاجنبية امام سعر الجنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 أغسطس بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 1%.. إلى8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 1%.. 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بنك مصر

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 أغسطس - بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم - بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.. 8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه - البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه - سعر الشراء: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه - سعر البيع: 8.25 جنيه.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه - سعر الشراء: 8.20 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه - سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري QNB

سعر الريال السعودي أمام الجنيه - سعر الشراء: 8.13 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه - سعر البيع: 8.25 جنيه.