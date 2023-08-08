الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

مع بدء التعاملات الصباحية شغل بال المواطنين المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب بمصر استقرارًا بمستهل تعاملات اليوم في داخل محلات الصاغة والسوق المحلي، حيث استقر سعر الذهب اليوم في عيار 21 عند مبلغ 2154 جنيهًا للجرام الواحد، كما استقرت أسعار الجنيه الذهب أيضًا عند مبلغ 17230 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

وفي السطور التالية، تعرض "الدستور" أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، والتي قد جاءت كالتالي:  

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 
سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس عيار 24 مستوى 2462 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2154 جنيهًا للجرام داخل محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1846 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

سجل سعر الجنيه الذهب الآن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس مستوى 17230 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب أسبوعيًا
وفي سياق متصل، قد تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية وتكون بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بينما قد تراجعت الأوقية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وأشار سعيد إمبابي، بصفته المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، بتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن تكون أسعار الذهب شهدت وجود حالة من الاستقرار النسبي قي تعاملات الأسبوع، حيث لم تتأثر حركة الأسعار مع قرار البنك المركزي، وذلك برفع أسعار الفائدة  في يوم الخميس الماضي.

الذهب يتراجع بعد تلميحات برفع الفائدة الأمريكية

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كما أضاف أنه كان يكون من المتوقع أن سوف تتراجع أسعار الذهب مع رفع الفائدة، لكن العائدات التي قد حققها الذهب منذ قرارات رفع الفائدة والتعويم خلال الغام الماضي، أثبتت جدارة الذهب كأداة للتحوط ضد تراجع العملة وقت الأزمات، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

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