الذهب يتراجع بعد تلميحات برفع الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، بعدما تصريحات من عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ميشيل بومان، إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم.

وقالت بومان إنها أيدت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط من التضخم، يزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الخميس، والتي قد تعطي ملمحا عن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من السياسية النقدية.

وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينيتش، هبط الذهب في التعاملات الفورية 0.48 بالمئة إلى 1,933.49 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.40 بالمئة إلى 1,968.15 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.32 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 918.37 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1247.81 دولار للأونصة.