الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: لا جديد بشأن استغلال الأصول الروسية المجمدة

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الخميس، إن واشنطن ليس لديها ما تعلنه حتى الآن فيما يتعلق بأي قرارات لمصادرة الأصول السيادية الروسية.

وجاء تصريح ميلر، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية وفقًا للقانون المعتمد في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأوروبية لاستخدام أصول الاتحاد الروسي "لصالح أوكرانيا".

وسبق أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى توافق بشأن مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح احتياجات كييف.

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