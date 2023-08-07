أسعار الفضة اليوم 7 أغسطس في بورصة المعادن

الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أبرزها الاكسسورات، وقد سجلت أسعار الفضة اليوم الأثنين 7 أغسطس أستقرار في بورصة المعادن.

أسعار الفضة اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة المعادن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة النقية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9

قدرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 7 أغسطس 23.33 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.76 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

قدرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 7 أغسطس 22.35 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.73 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

قدرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 7 أغسطس 21.58 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.70 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 916

قدرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 7 أغسطس 21.37 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.69 دولار.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

قدرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 7 أغسطس 20.41 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.66 دولار.

جرام الفضة عيار 800

قدرت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 7 أغسطس 18.66 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.61 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 750

قدرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 7 أغسطس 17.50 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.57 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 585

قدرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 7 أغسطس 13.65جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.44 دولار.