الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم 7 أغسطس في بورصة المعادن

فضة
فضة

الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات  والتي من أبرزها الاكسسورات، وقد سجلت أسعار الفضة اليوم الأثنين 7 أغسطس  أستقرار في بورصة المعادن.

أسعار الفضة اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة المعادن 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة النقية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 

قدرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 7 أغسطس 23.33 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.76 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8    

قدرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 7 أغسطس 22.35 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.73  دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 

قدرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 7 أغسطس  21.58 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.70  دولار.

أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الخميس 20 يوليو 2023 خلال التعاملات الصباحية

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في بورصة المعادن

سعر جرام الفضة عيار 916   

قدرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 7 أغسطس 21.37 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.69 دولار.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)    

قدرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 7 أغسطس 20.41 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.66 دولار.

جرام الفضة عيار 800  

قدرت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 7 أغسطس 18.66 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.61 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 750 

قدرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 7 أغسطس 17.50 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.57 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 585   

 قدرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 7 أغسطس 13.65جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  0.44 دولار.

أسعار الفضة اليوم جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916 سعر جرام الفضة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "مصر فى أرقام"

إلي أين وصلت التحقيقات في اتهام سعد الصغير وبرلنتي عامر بالتعدي على طليقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية